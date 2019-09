Roldán (Cs): «Els barcelonins tenen por de sortir al carrer, hi ha persones amb catanes»

La líder de Ciutadans a Catalunya, Lorena Roldán, ha advertit aquest diumenge que "els ciutadans de Barcelona tenen por de sortir al carrer". Segons Roldán, hi ha "persones amb catanes a plena llum del dia", i d'altres que "cometen il·legalitats".Roldán ha acusat l'alcaldessa de la ciutat, Ada Colau, de cometre una "gran irresponsabilitat" per tenir una "actitud passiva" en relació a la seguretat a la ciutat.La líder de Cs també ha carregat contra el Govern i l'executiu espanyol per no fer prou per la seguretat a Barcelona. Roldán ha advocat per una reforma del codi penal per castigar la reincidència.

