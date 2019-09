VÍDEO Desmantellada una xarxa de tràfic de persones que s'enduia MENAs de centres de protecció

La Policia Nacional espanyola ha detingut 29 persones a l'estat espanyol i França acusades de pertànyer a una xarxa de tràfic de persones que s'enduia menors estrangers no acompanyats de centres de protecció per explotar-los a altres països europeus. Onze dels arrestats han ingressat a presó, tres de les detencions s'han produït a Barcelona i una a Tarragona.ls delinqüents tenien un grup de captadors especialitzats per nacionalitats, que contactaven amb joves arribats irregularment a Espanya pel sud i els oferien un viatge amb bus a Europa cobrant-los fins a tres vegades més del que costaria.En els casos dels menors en centres de protecció, se'ls instava a utilitzar la violència contra els treballadors socials per escapar-se.La xarxa de tràfic de persones comptava amb allotjaments irregulars a Almeria on amuntegava els joves a canvi de molts diners abans d'enviar-los, amb bus, cap a Europa. Els mateixos delinqüents lideraven el contraban de tabac al port, i el tràfic d'haixix i espècies cinegètiques a la zona.

