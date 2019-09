Un cuiner català guanya la copa mundial de xefs de restaurants d'hotel

El cuiner Jordi Guillem i el seu equip del restaurant Lo Mam de l'hotel Le Meridien Ra de Sant Salvador (El Vendrell) ha guanyat aquest dissabte la copa mundial de xefs de restaurants d’hotel. La competició s’ha disputat a la ciutat de Gaziantep, a Turquia. L'equip de Guillem ha estat superior a la resta de participants. El premi avala l'encert de l'hotel quan va oferir a Guillem la possibilitat d'incorporar la seva cuina a l'establiment.Guillem lidera una generació de cuiners baixpenedesencs que es va fer popular des de l'esforç comú del projecte Terra i Taula, defensant productes, productors i cuina de proximitat i qualitat. El xef és un dels cuiners més reconeguts de Catalunya, per la seva cuina detallista, contemporània, i a la vegada de proximitat. El cuiner ha viatjat per tot el planeta per conèixer sabors, productes i tècniques de cuina. És especialista en gelats. Els premis rebuts acrediten el seu prestigi.

