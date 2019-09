Colau demana evitar noves eleccions a l'Estat

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha assegurat que seria "irresponsable" descartar un acord d'investidura entre el PSOE i Unides Podem i ha demanat evitar noves eleccions a l'estat espanyol.Colau ho ha dit durant el Consell Nacional de Catalunya en Comú. "Des d'un punt de vista progressista, l'única opció que s'ha de descartar és anar a eleccions", ha afirmat.L'alcaldessa de Barcelona també ha assegurat que la responsabilitat principal per evitar aquest escenari recau sobre el president espanyol en funcions, Pedro Sánchez i ha acusat el PSOE de fallar als seus compromisos i als seus votants. "No només no fa propostes sinó que, a més, està descartant reiteradament les que es fan des d'Unides Podem", ha etzibat.En aquest sentit, Colau considera que els socialistes "estan reconeixent" que volen eleccions per "tacticisme de partit".Una aposta que, segons l'alcaldessa de Barcelona, pot suposar nombrosos "perills", començant per la possibilitat que PP, Ciutadans i Vox sumin per formar govern. Colau també ha assenyalat la possibilitat que després d'unes noves eleccions Sánchez es plantegi governar amb la dreta amb la voluntat d'aplicar polítiques d'austeritat.Catalunya en Comú ha celebrat aquest diumenge el seu Consell Nacional, en què els comuns voten si aposten per una llei de resolució dialogada com a estratègia per resoldre el conflicte polític a Catalunya.

