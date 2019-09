La causa dels atemptats del 17-A, paralitzada a l'Audiència Nacional

La causa que investiga els atemptats gihadistes de Barcelona i Cambrils del 17 i 18 d'agost del 2017 està paralitzada al jutjat central d'instrucció número 4 de l'Audiència Nacional, després que el jutge José Luis Calama hagi volgut clarificar el recompte oficial de víctimes. Dos anys després dels atemptats, encara no s'ha determinat quants afectats hi ha.Segons ha avançat Europa Press, Calama ha expressat dubtes sobre una vintena de persones que asseguren ser víctimes del 17-A i s'han volgut personar a la causa. La Direcció General de Suport a les Víctimes del Terrorisme no preveu disposar d'un balanç oficial fins a finals d'any o principis del 2020.Mentrestant, el magistrat ha sol·licitat informes mèdics de les persones que es volien personar a la causa i n'ha rebutjat d'altres, argumentant que els metges forenses ni poden establir la relació de causa-efecte entre l'atemptat i les presumptes lesions psicològiques dels afectats.Calama recorre a una sentència del Tribunal Suprem per recordar que el reconeixement com a víctima requereix quelcom més que una percepció subjectiva. La majoria dels reconeixements rebutjats pel jutge són d'afectats psicològics dels atemptats.El ministeri de l'Interior encara ha de resoldre 143 expedients de persones que demanen ser reconegudes com a víctimes, moltes de les quals han recorregut a la Unitat d'Atenció i Valoració d'Afectats pel Terrorisme (UAVAT) per reclamar aquesta condició.La UAVAT ha treballat conjuntament amb l'Ajuntament de Barcelona per atendre els afectats pel 17-A i ja va denunciar que el ministeri havia rebutjat el 82% de sol·licituds de víctimes psicològiques presentades per l'entitat.El recompte de víctimes no és l'únic obstacle perquè la causa avanci. L'advocat d'un dels processats, Driss Oukabir, ha sol·licitat un informe sobre la geolocalització del telèfon mòbil del seu client els dies previs als atemptats, per demostrar que no era a la casa d'Alcanar.

