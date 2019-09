Un nou atac del llop mata tres ovelles al Solsonès

Detall d'una de les ovelles ferida per l'atac del llop Foto: Florenci Serra

La nit del 31 d'agost, en una explotació ramadera d'Odèn, al Solsonès, es va produir l'atac d'un llop. A conseqüència d'aquest fet, tres ovelles van resultar mortes, sis van haver de ser sacrificades per les ferides greus i una setena està sobrevivint en males condicions, a l'espera de veure com se'n sortirà, segons explica el pastor i propietari de l'explotació, Florencia Serra. A més, 9 ovelles falten del ramat, probablement al separar-se i fugir de l'atac.Els Agents rurals van confirmar l'atac, que és el novè que es produeix en els darrers 3 anys a les comarques lleidatanes. Serra ha explicat aque des del 2017 ha patit cinc atacs de llop que li han suposat fins ara la pèrdua de mig centenar d'ovelles. Amb tot, dos anys abans, ja va veure's afectat per atacs i pèrdua d'ovelles, però no es va poder confirmar encara que fos el llop.Florenci Serra reclama de les administracions un pla d'ajuts efectiu per al sector rural que compensi aquest tipus de danys. Explica que ja ha tingut una reunió amb Territori i hi ha certa voluntat, però encara falta parlar-ne amb Agricultura.El Florenci reconeix que se li comença a fer difícil aquesta convivència no volguda amb el llop. Explica que fins ara els atacs eren lluny de l'explotació, però aquest darrer ha estat a només 800 metres del corral, senyal que el llop està agafant confiança i "ara ja no puc dormir tranquil". Lamenta també que el Consell Comarcal no s'hagi mogut encara tot i que l'Ajuntament d'Odèn li ha ofert tot el recolzament possible.I és que, si bé s'ha avançat en les indemnitzacions que cobren els pagesos per aquests atacs de la fauna, "hi ha danys que no es veuen i que no cobreix la indemnització". Serra adverteix que porta uns anys que no està produint el que feia anys enrera, a causa dels atacs del llop i l'estrés que provoca en el ramat.El Telenotícies Comarques se'n va fer ressò en el darrer informatiu:

