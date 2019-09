Balaguer fa reviure Pere el Cerimoniós

Una batalla medieval als marges del Segre, a Balaguer Foto: Àlvar Llobet

Un cavaller medieval, al Mercadal Foto: Paeria Balaguer

La ciutat de Balaguer s'ha submergit en una població medieval tot celebrant el seu passat històric amb la festa de l'Harpia Aquest dissabte la festa ha arrencat amb el tradicional mercat medieval als diferents carrers del centre històric amb unes 120 parades que han ofert productes artesans i una gran varietat d’espectacles itinerants i l’obertura del campament medievalUn any més s'ha configurat un espai infantil, a la plaça del Museu, on s'han fet activitats per als més petits relacionats amb el món medieval amb atraccions, l’escola de cavallers o espectacles de circ.A la tarda s'ha celebrat l’acte oficial de presentació de l’infant Pere, acompanyat pels seus pares, a la ciutadania, amb una comitiva formada per tots els grups de recreació, que han sortit des del campament fins a la plaça del Mercadal, on els ha rebut el paer en cap i els paers i paeres.La nit ha estat amenitzada per dos grups de música; "Jabardeus" i "Ksonronda" grup de música tradicional i de taverna. La música continuarà avui diumenge al matí amb un concert en honor a l’hereu Pere, a càrrec del grup de recreació històrica "Els Joglars de Ripollet", a l’església de Sant Josep.A més tindrà lloc la ballada de la galop de Balaguer al Mercadal just abans de l'inici del vermut dels enamorats a l’espai de les Tavernes. Aquesta dansa es va recuperar d’anys ençà i la coreografia ha anat a càrrec d'Albert Bonet, director de l’espai de dansa la Xemeneia.

