VÍDEO Valls es casa a Menorca amb l'hereva de la farmacèutica Almirall

Intentar imitar el estilo ibicenco y acabar pareciendo un narco sin gracia ni ritmo en un día de fiesta 😰 #dresscode #bodylanguage pic.twitter.com/FL7aTrXCBk — Patrycia Centeno (@PoliticayModa) September 15, 2019

El regidor de Barcelona pel Canvi, Manuel Valls, s'ha casat aquest dissabte a Menorca amb l'hereva de l'empesa farmacèutica Almirall, Susana Gallardo.La parella ha celebrat l'enllaç a Binidalí, a Maó, en una fica de deu hectàrees, en una cerimònia civil al costat d'una piscina de 45 metes quadrats. La indumentària del nuvi (de blanc) ha suscitat algunes crítiques a les xarxes.Un centenar de convidats han participat a la festa entre els quals la parella formada per Mario Vargas Llosa i Isabel Presysle, així com la cuinera Samantha Vallejo-Nájera. També representants destacats del món empresarial, com el propietari de Naturhouse, Félix Revuelta o el president del Grupo Planeta, José Creuheras.Els encarregats d'organitzar la boda han estat els responsables de l'empesa d'organització d'esdeveniments La Puta Suegra, que ja van dissenyar l'enllaç entre el futbolista del Reial Madrid Sergio Ramos i la presentadora Pilar Rubio.És el tercer matrimoni de Valls, després que l'exprimer ministre francès s'hagi separat dues vegades. Primer de la mare dels seus quatre fills, la professora Nathalie Soulié, i després de la violinista Anne Gravoin.

