Deneguen la nacionalitat a un lleidatà per no saber el nom del rei ni els colors de la bandera espanyola

Un lleidatà d'origen pakistanès no ha obtingut la nacionalitat espanyola en no superar el test que acredita la seva integració a la societat. L'Audiència Nacional assegura que l'individu té llacunes a l'hora de parlar castellà, així com que tampoc no sap qüestions essencials com el nom del monarca o els colors de la bandera rojigualda. Tampoc no sabia l'edat per ser major d'edat ni i els països que limiten amb Espanya.Des de l'organisme s'apunta que el qüestionari va haver de ser omplert finalment per un funcionari, ja que l'home, empadronat a Lleida i que regenta un comerç a la ciutat, no entenia les preguntes en castellà.

