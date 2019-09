Mor una conductora en un accident a la C-16 a Terrassa

La conductora d'un turisme ha mort aquest diumenge després de tenir un accident al kilòmetre 24 de la C-16, al seu pas per Terrassa i en direcció a Manresa.Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís quan passaven deu minuts de les cinc de la matinada i investiguen les causes per les quals el vehicle ha sortit de la via, que encara es desconeixen.La víctima mortal era una dona de 22 anys, veïna de Terrassa i única ocupant del vehicle en el moment de l'accident.A conseqüència de l'accident s'ha restringit el trànsit al tram afectat de la C-16 fins a les vuit del matí.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor