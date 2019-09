La conca del Segura, negada

La gota freda passa, però es mantenen les inundacions a la conca del Segura, al sud del País Valencià i a Múrcia, per la crescuda del riu. En diversos punts s'han trencats murs de contenció, i ja s'han produït inundacions, especialment en zones d'horta, algunes de les quals han quedat completament negades. Una de les ruptures s'ha produït al municipi d'Almoradí, aquest diumenge al matí. El dia anterior es va desbordar el riu el seu pas per la ciutat d'OriolaLa gota freda o DANA (depressió aïllada en nivells alts) que ha castigat els darrers dies el País Valencià, Múrcia i part d'Andalusia es traslladarà aquest diumenge a l'interior de la península Ibèrica i afectarà 16 províncies espanyoles, que estaran en risc groc per pluges i tempestes, segons la predicció de l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET). Al País Valencià, no obstant, continuaran els intervals de vent fort, especialment a la demarcació d'Alacant.Segons les previsions, la DANA esmanté, encara que amb tendència a afeblir-se lentament. A causa del seu desplaçament a l'oest en les últimes hores, hi haurà una tendència a la millora en l'àrea mediterrània.Les províncies de Terol, Saragossa, Albacete, Ciudad Real, Conca, Guadalajara, Toledo, Àvila, Burgos, Segòvia, Sòria, Madrid, Badajoz i Càceres estaran aquest diumenge en risc groc per tempestes i pluges, mentre que Còrdova i Sevilla es lliuraran del primer fenomen, però no del segon.Les tempestes han causat aquests dies sis morts , dels quals almenys cinc estaven circulant amb el seu vehicle, a més d'obligar a desallotjar unes 3.500 persones.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor