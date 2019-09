Pimec rebutja una aturada de país per la sentència per no «posar pals a les rodes» a l'economia

Josep González ha carregat contra la línia de la Cambra amb Joan Canadell. Foto: ACN

El president de la patronal de la petita i mitjana empresa Pimec, Josep González, rebutja una aturada de país com a resposta per la sentència de l'1-O, perquè "si ja estem en un procés de desacceleració, només falta anar posant pals a les rodes a l'economia". González es pronuncia així sobre l'aturada de país d'un dia que plantegen els partits independentistes per respondre a la sentència, de la qual va informar en primíciaEn una entrevista amb l'ACN, González diu que la patronal "podria entendre" alguna protesta "simbòlica" però no donarà suport a "parades efectives que causin perjudicis a l'economia". De fet, González confirma que ja ha mantingut converses sobre aquesta possibilitat, i que ha expressat les reserves de la patronal. Així mateix, el president de Pimec es mostra "absolutament" preocupat pel gir independentista de la Cambra de Comerç amb Joan Canadell al capdavant, qui sí que veu amb bons ulls una aturada. "Té una vocació més política que empresarial", lamenta.En l'entrevista , Josep González admet que la patronal ha rebut consultes sobre la possibilitat d'una aturada de país, i que ha traslladat als seus interlocutors, que no revela, que "hi ha moltes maneres de manifestar-se i que no cal sempre fer-ho parant l'activitat"."Ja hem tingut alguna conversa al respecte, i sempre hem manifestat que no som gaire partidaris de fer aturades que perjudiquin l'economia", reitera.González no considera, però, que es pugui arribar a parlar d'una "irresponsabilitat". "No es pot dir que sigui una irresponsabilitat, però sí que Pimec no hi està d'acord, amb aquesta visió. Entenc que la Cambra sí, perquè no hi ha tanta sensibilitat empresarial, sinó política", indica en referència a les opinions de Canadell.De fet, González creu que la Cambra "hauria d'estar al servei dels empresaris" i que "ara per ara totes les opinions" que veu de la nova presidència són "més polítiques"."La política que la facin els partits", defensa González, que assegura que la seva organització manté "neutralitat" en el procés perquè entre els seus socis hi ha empresaris d'opinions diverses.En aquest sentit, també critica el cercador d'empreses de l'ANC , perquè considera que "pot portar a un procés d'enfrontament entre empresaris de Catalunya". "Per nosaltres tan respectables són els empresaris d'un color com d'un altre", destaca.Josep González també defensa el rol de la seva patronal, o de Foment del Treball com a representants de tots els empresaris, i assegura que "no és la Cambra" la que té la representació de totes les companyies. "El senyor Canadell algun dia haurà de corregir la seva visió sobre el que són les cambres i les patronals", afirma.Tot i que s'oposa a una nova aturada de país per la sentència, el president de Pimec insisteix que el procés i els fets de l'octubre del 2017 no van afectar l'economia catalana i que així ho va demostrar la patronal en un estudi elaborat per l'institut Gesop aquell mateix any i que ha repetit el 2018 i el 2019.González admet que hi va haver "moltes institucions" que van insistir en la idea que aquells fets van passar factura a l'economia catalana i considera que en l'únic aspecte en què "no se sap qui tindria raó" és en si la inestabilitat política de fa dos anys va frenar alguna inversió."No dubto que pot haver passat", assegura González tot i que, precisa, el ritme d'inversions ha estat "molt significatiu".

