Mor ofegat un home de 31 anys a la platja del Port Olivet de l'Ametlla de Mar

Un home de 31 anys ha mort ofegat a la platja del Port Olivet de l'Ametlla de Mar. Dos testimonis han trucat al 112 a les 17.28 hores després de veure que dues persones estaven sent arrossegades per l'aigua, encara que poc després una d'elles ha pogut sortir.El cos de l'home ha estat rescatat per l'helicòpter de Salvament Marítim que l'ha traslladat a l'aeroport de Reus, on el SEM ha confirmat la mort. A la platja del Port Olivet no hi havia servei de vigilància i hi havia marejol a la zona, segons Protecció Civil. Amb esta són 29 les persones que han mort a les platges catalanes aquest estiu.

