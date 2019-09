L'espectacular nou rècord d'Ansu Fati amb la samarreta del Barça que enamora als culers

🔥ANSU FATI🔥



16 anys, 10 mesos i 13 dies



💣1 gol + 1 assistència. El jugador més jove que ho ha fet en tota la història de la Lliga



🎯Golejador més jove al Camp Nou en partit de Lliga pic.twitter.com/WxsqZK0H80 — LaTdT (@LaTdT) September 14, 2019

Ansumane Fati no s'atura en escriure noves pàgines històriques en la seva carrera futbolística amb el Barça. El jove de 16 anys del Juvenil A ha estat decisiu en el partit que ha enfrontat els blaugranes amb el València al Camp Nou aquest dissabte. En només tres minuts ha marcat el seu primer gol en Lliga a l'estadi del Barça, convertint-se en el més jove de la història. Només set minuts després ha fet la seva primera assistència perquè De Jong marqués.El 25 d'agost va debutar contra el Betis al Camp Nou com a jugador del primer equip del Barça. D'aquesta manera es va convertir en el jugador de la història en fer-ho: 16 anys i 298 dies (llavors).Aquest dissabte, s'ha convertit en el jugador més jove en marcar en tota la història de La Lliga amb el Barça: 16 anys i 304 dies. És també el tercer més jove que aconsegueix marcar en la competició, per darrere de Fabrice Olinga (16 anys i 98 dies) i Iker Muniain (16 anys i 289 dies).L'extrem és una de les perles més ben valorades pel Barça i Ernesto Valverde no ha volgut desaprofitar tot el seu potencial. Fati encara està al Juvenil A i ni tan sols ha passat pel Barça B per debutar al primer equip.

