Trump confirma la mort del fill de Bin Laden «en una operació de contraterrorisme»

El president dels Estats Units, Donald Trump, ha confirmat en un comunicat aquest dissabte la mort de Hamza bin Laden, fill d'Osama bin Laden, que era considerat un dels líders successors del grup terrorista Al-Qaeda.A l'escrit, Trump explica que el terrorista va morir en una operació de contraterrorisme a la regió d'Afganistan i Pakistan, encara que no detalla quan. "La seva pèrdua no només els priva d'un important talent de lideratge i de la connexió simbòlica al seu pare, sinó que mina activitats operacionals importants del grup", assegura l'oficina del president, que afegeix que Hamza bin Laden "era el responsable de la planificació i tracte amb diversos grups terroristes".Diversos mitjans nord-americans com la NBC i la CNN ja van avançar aquesta informació a finals de juliol, encara que fins ara no havia estat confirmada oficialment.

