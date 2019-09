Un Barça sensacional en atac passa per sobre del València al Camp Nou (5-2)

El Futbol Club Barcelona s'ha endut els tres punts en la victòria contra el València al Camp Nou gràcies als gols d'Ansu Fati, Frenkie De Jong (amb assistències entre ells incloses), Gerard Piqué i Luis Suárez (2), en un partit sensacional dels blaugranes en els aspectes ofensius. Valverde ha sortit amb un onze inicial marcat pel toc, amb Busquets, De Jong i Arthur al mig del camp, i Fati, Griezmann i Carles Pérez a l'atac. Un equip sense Leo Messi que ha passat per damunt dels valencians.Tres minuts. Només tres minuts ha necessitat Ansu Fati per tornar a fer història amb la samarreta blaugrana en marcar el primer gol, el més jove de la història del Barça a la Lliga en partit al Camp Nou. Set minuts després, el jove de 16 anys feia una meravellosa assistència perquè De Jong marqués el segon. El Barça ha estat un vendaval ofensiu, amb molta possessió al centre del camp i un estil de toc que recordava a les belles èpoques guardiolistes. El València, però, no s'ha arronsat amb les poques ocasions que ha tingut davant la porteria de Ter Stegen. Una jugada de Gameiro ha permès el 2 a 1 després de la intervenció del VAR.El conjunt de Valverde ha sortit amb la mateixa potència durant la segona part. Als cinc minuts, Antoine Griezmann s'ha tret una gardela des de la frontal de l'àrea que a Cilessen se li ha escapat d'entre les mans, toca el pal i Piqué, com un murri a l'àrea, ha marcat el tercer gol pel Barça. Ni cinc minuts més tard, Semedo ha clavat una pilota rassa al pal. Griezmann ha començat a animar-se durant la segona part, deixant detalls tècnics que el Camp Nou ha aplaudit amb alegria. Arthur i De Jong han mantingut el nivell altíssim al mig del camp, distribuint pilotes al primer o segon toc.Luis Suárez ha entrat al terreny de joc al minut 60, substituint Ansu Fati, que ha rebut una gran ovació de les 81.000 persones que omplien el Camp Nou. L'uruguaià no ha necessitat ni dos tocs per marcar el primer gol. Clavat, amb la pilota enganxada al turmell, ha engaltat l'esfèrica per clavar-la al pal de Cillessen, a l'estil de Ronaldinho contra el Chelsea. L'huracà blaugrana ha tornat a posar en perill el porter holandès amb un xut de Griezmann, amb detall sensacional de Suárez deixant-la passar, seguit d'un xut de Carles Pérez i un altre d'Arthur.De Jong ha marxat de la gespa al minut 70, entrant Rakitic amb una forta ovació del Camp Nou. El Barça ha mantingut la pressió alta a tres quarts de camp (i fins i tot a l'àrea de Cillessen) per seguir atacant amb potència, buscant el cinquè. Arturo Vidal ha sortit al camp com a recanvi d'Arthur. El Barça no s'ha aturat per res del món i al minut 81, Suárez s'ha trobat sol davant Cilessen i ha estat a punt de marcar. En el refús, Busquets li ha deixat a Griezmann i aquest suau per Suárez, que girant-se i de primeres, ha marcat el cinquè. Maxi Gómez, al minut 91, ha marcat l'últim gol del partit per maquillar l'actuació del València.

