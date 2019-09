VÍDEO Explosió en un bloc de pisos de la Ràpita

L'alcalde, Josep Caparrós, s'ha personat al lloc dels fets Foto: Cedida

Cinc dotacions dels Bombers de la Generalitat han treballat a primera hora de la tarda d'este en l'extinció d'un incendi en un bloc de pisos situat al carrer Sant Isidre de la Ràpita.Fonts dels Bombers indiquen que a les 15.17 s'ha donat avís d'una explosió, presumiblement produïda per una bossa de gas, en el tercer pis de l'esmentat edifici, situat al número 111, entre l'Avinguda Catalunya i l'Avinguda Pare Castro.A falta de més informació, sembla que no ha quedat afectada l'estructura de l'edifici i tampoc hi ha ferits de gravetat, tot i que dues persones han dagut de ser atesa per inhalació de fum. Una quinzena de persones als pisos superiors han hagut de ser confinades.Un cop extingit l'incendi en el seu punt d'orígen, sembla que provocat per la fuita d'una bombona de gas, els Bombers han procedit ha comprovar possibles danys pis per pis. Durant estos treballs, els veïns que havien quedat confinats durant les tasques d'extinció han sigut desallotjats.Fonts municipals indiquen que l'Ajuntament activarà un allotjament provisional per a aquelles persones que no puguen ser reubicades en cases de familiars o alternatives.

