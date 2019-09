​Els Mossos, preocupats per la sinistralitat dels motoristes al Vallès Oriental

L’ accident mortal d’un motorista fa uns dies a Canovelles és l’últim des de l’inici de l’estiu. Un període en què hi ha hagut un repunt dels sinistres amb desenllaç fatal entre els conductors d’aquests vehicles. Els Mossos d’Esquadra reconeixen estar preocupats per l’augment de la mortalitat d’aquest col·lectiu, que xifren en un 25% respecte l’any passat.Segons ha explicat el cap de l'Àrea Regional de Trànsit de la Regió Policial Metropolitana Nord, Pedro Castrejón, aquest augment "és la dada que més ens preocupa, perquè es tracta d'un col·lectiu vulnerable que, en cas d'accident, sempre s'emporta la pitjor part".De fet, més de la meitat de les nou víctimes mortals a les carreteres de la comarca de les últimes setmanes eren motoristes. Per intentar resoldre la situació la policia posa en marxa iniciatives com el Premot, basat en controls preventius on, a més de revisar l’ús del casc, també es donen consells de circulació i fins i tot l’ús de roba adequada entre aquest col·lectiu. Castrejón ha destacat que utilitzar totes les mesures de seguretat disponibles d'aquest àmbit és una "assignatura pendent" pels motoristes: "Una bona part van equipats correctament, però n'hi ha que van en pantaló curt i fins i tot amb xancletes. No està prohibit, però no és el més recomabale", reflexiona.Tot i les males dades, els Mossos també expliquen que fins el juliol les xifres havien estat força positives i que, amb el repunt estival, els números de mortalitat s’han posat al mateix nivell que l’any passat. També destaquen que els ferits greus s’han reduït un 20%.

