FOTOS Un miler de persones marxen per una Barcelona més «cívica i segura»

Un miler de persones, segons la Guàrdia Urbana, s’han manifestat aquest dissabte a la tarda a Barcelona per reclamar "una ciutat cívica i segura". Organitzats en columnes pel centre, per donar visibilitat als diferents barris de la ciutat, els manifestants han confluït a la Plaça de Sant Jaume, on han llegit un manifest que han fet arribar al Govern i a l'Ajuntament.

Veïns i veïnes de Zona Fòrum participan a la manifestació PEL CIVISME I LA SEGURETAT ALS NOSTRES BARRIS. pic.twitter.com/gL6F0EY4lm — ASSOCIACIÓ ZONA FÒRUM - AZF (@ZonaForum) September 14, 2019

El regidor de Seguretat, Albert Batlle, ha rebut dos portaveus del col·lectiu 'Tsunami Veïnal' i s'ha compromès a convocar una reunió de treball en les pròximes setmanes per abordar la problemàtica.



Els veïns reclamen un pla integral que posi punt final a la situació de conflictivitat que, segons denuncien, es viu a la ciutat i que s'ha vist especialment agreujada els darrers mesos amb un augment dels fets delictius.

"La degradació de Barcelona s'ha vist incrementada com mai en la història recent de la ciutat i els veïns hem arribat al límit". Així ho assegura el col·lectiu 'Tsunami Veïnal', el moviment que ha convocat la manifestació, en el manifest que han llegit al final de la marxa i que han fet arribar al Govern i a l'Ajuntament.Els veïns lamenten els episodis de delinqüència que, segons asseguren, s'han vist incrementats en els darrers mesos, i que han fet augmentar la sensació d'inseguretat que es viu a la ciutat. Segons diuen, els problemes no es concreten en una zona ni tampoc són d'una tipologia concreta i, per això, reclamen un pla de treball integral que abordi totes les problemàtiques.L'Eva Vila és una de les manifestants. Veïna del barri del Gòtic, denuncia els problemes amb el tràfic de drogues que es viu a la zona, l'incivisme i la falta de respecte dels turistes o l'augment del preu dels pisos. "L'únic que volem és viure amb tranquil•litat. Els veïns estem cansats", ha assegurat.La manifestació ha estat molt més multitudinària que la de l'any passat, quan es va aconseguir reunir unes 200 persones. El fet és que la convocatòria arriba en un moment especialment candent pel que fa a la delinqüència, ja que només en aquest estiu s'han registrat diversos homicidis a la ciutat.Columnes des de diferents punts de la ciutatEn convocatòries simultànies, veïns del Raval, Poble Sec i Hostafrancs, Vila Olímpica i Poble Nou, Diagonal Mar Fòrum-Besòs, Barceloneta o el Born s’han citat a quarts de sis de la tarda per acabar confluint amb manifestants de la resta de la ciutat al final de la Via Laietana, des d’on han marxat plegats fins a Plaça de Sant Jaume.En arribar a la plaça Sant Jaume, els portaveus han llegit un manifest que han fet arribar al Govern i també a l'Ajuntament, on el regidor de Seguretat, Albert Batlle, els ha rebut durant uns minuts. Batlle s'ha compromès a convocar una reunió en les pròximes setmanes per abordar la problemàtica.