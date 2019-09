Puigdemont diu que la proposta d'una negociació «no pot paralitzar» l'objectiu de ser un estat independent

L'expresident Carles Puigdemont ha assegurat que l'oferta del Consell per la República d'una plataforma de negociació amb l'Estat "no és incompatible" amb continuar treballant per la independència. En declaracions a la premsa des de Lugano (Suïssa), Puigdemont ha defensat que la petició de diàleg "no pot paralitzar l'objectiu del poble de Catalunya" de ser un estat independent.Després de dos anys esperant, el que toca ara és que l'independentisme en el seu conjunt prengui la iniciativa", ha dit Puigdemont. A més, ha indicat que el procés ha d'implicar la unitat entre "societat civil i institucions diverses". "O es fa d'aquesta manera, o no té possibilitats de reeixir", ha afirmat, destacant com a "fonamental" el rol de la gent al carrer.

"Hi ha un consens enorme a Catalunya en què la millor manera de resoldre qualsevol conflicte és una taula de negociació. En el moment en què l'Estat cregui que aquesta és la manera de resoldre el conflicte ens hi trobarà asseguts des de fa temps", ha afirmat.



"Sempre hi serem, hem de donar una oportunitat a una taula de negociació", ha reiterat. Amb tot, ha avisat que "això no pot paralitzar l'objectiu de ser un estat independent", especialment si l'Estat no s'asseu a negociar. "Cal preparar tot allò que calgui preparar per tenir una resposta coral, amb resposta social i política", ha afirmat.



En un missatge al govern espanyol, Puigdemont ha dit que si l'Estat vol "actuar d'acord amb els estàndards de democràcia occidental i liberal ha d'obrir un procés de diàleg, reconeixement i després negociació". "Li proposem unes pautes perquè pugui tenir efecte", ha afegit.



El líder de JxCat ha reiterat que la proposta del Consell per la República és una negociació que inclogui el dret a l'autodeterminació, "la reversió de la repressió espantosa que dura dos anys" i "l'assistència d'una mediació independent".