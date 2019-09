Roben un vàter d'or del palau on va néixer Churchill

Han robat un vàter d'or del Palau de Blenheim, on va néixer l'històric primer ministre britànic Winston Churchill. L'obra d'art anomenada "Amèrica" és de l'autor italià Maurizio Cattelan i està valorada en més d'un milió d'euros. La policia està investigant els fets i, de moment, s'ha detingut un home de 66 anys per la implicació amb el robatori.Fonts de la investigació remarquen que té un gran valor i forma part de l'exhibició del palau. A més, el vàter estava connectat a les canonades de l'edifici, així que el robatori ha causat importants danys per l'aigua.

