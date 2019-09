Vilalta, sobre l'aturada de país: «Podria ser una bona resposta a la sentència»

La portaveu d'ERC, Marta Vilalta, ha vist amb bons ulls una possible aturada de país com a resposta a la sentència del Suprem sobre els presos independentistes . "Podria ser una bona resposta. Aturar el país, mobilitzar moltíssima gent, fer grans manifestacions... hi ha un reguitzell de bones opcions", ha assegurat Vilalta als micròfons de El Suplement de Catalunya Ràdio. "S'hauran de fer les accions més útils, les que generin més impacte i les que forcin l'estat a asseure's i negociar una resposta política", ha continuat la portaveu republicana, que aposta perquè la resposta a la sentència sigui a quatre bandes "institucional, internacional, jurídica i social"."Caldrà sortir al carrer, mobilitzar-nos, protestar i utilitzar l'eina de la desobediència civil. Farem tot allò que generi més consens i pugui aglutinar més persones", ha insistit Vilalta, que tampoc ha tancat a porta a la celebració d'unes eleccions anticipades. "Podria ser una opció, o també un govern més ample", ha reflexionat en veu alta la portaveu d'ERC.