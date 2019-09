La CUP aposta per l'amnistia i rebutja l'indult perquè és una «evident contradicció política»

En el document, la CUP demana que l'amnistia sigui resultat de la pressió popular "i no una gestió pactista que afavoreixi una estratègia dilatant del conflicte"."Cal vincular-la indefugiblement i explícitament al dret a l'autodeterminació per evitar un ús diferenciat de la mateixa, amb la justificació de la unitat antirepressiva, i com a camp per la generació d'una estratègia de negociació diferenciada que esdevingui una pseudoamnistia indultant", afirma la CUP.El Consell Polític també avisa que la CUP rebutjarà qualsevol proposta que negui el dret a l'autodeterminació. "El preu principal de la repressió és retrocedir quant als objectius de la lluita: no podem assumir cap renúncia", afirma.Els cupaires també indiquen que la resposta a la sentència haurà de ser en clau de mobilització popular i resultar "costosa per a l'estat espanyol", tant a nivell d'imatge com a nivell polític.

