L'Ajuntament de Barcelona vol «capgirar» el Port Olímpic per acollir activitats familiars, veïnals o esportives

L'Ajuntament de Barcelona ha aprovat en la comissió de govern d'aquesta setmana l'últim tràmit per assumir la gestió de l'espai del Port Olímpic per 30 anys. La situació d'oci nocturn que ha mantingut la zona diversos anys ha estat motiu de polèmica i reivindicació entre els veïns.La tinenta d'alcaldia d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat, Janet Sanz, ha assegurat que així la ciutat recuperarà un espai "de primer ordre" per convertir-lo en un "port ciutadà on predomini el verd, a disposició dels veïns dels barris propers, que pugui omplir-se d'activitats familiars, veïnals o esportives".Així, el govern municipal vol "capgirar la imatge d'un Port Olímpic lligada a un oci nocturn que no ha deixat de generar problemes de convivència". Sanz confia que les obres de transformació puguin iniciar-se aviat.

