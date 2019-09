Torrent considera «imprescindible» que l'independentisme faci autocrítica

El president del Parlament, Roger Torrent, coincideix amb Quim Torra i creu que és "imprescindible" que l'independentisme faci autocrítica "per poder avançar". Torrent considera que "cal revisar totes les decisions que s'han pres" i assegura que fent aquest exercici s'aconseguirà arribar a "l'horitzó polític de la llibertat". El president del Parlament també ha reconegut que hi ha hagut "debats semàntics" que han aportat "molt poc". "Sempre diem que cal cosir les majories independentistes i sobiranistes del país a partir del nou cicle polític que s'obre després de la sentència", ha assenyalat. En aquest sentit, Torrent ha cridat a mobilitzar-se en cas que la resolució del Suprem acabi condemnant els presos independentistes, i ha deixat clar que la resposta ha de ser "col·lectiva" i amb "el màxim consens".L'autocrítica que ha de fer l'independentisme i que reclamava el president de la Generalitat, Quim Torra, és "imprescindible" a criteri de Roger Torrent. La segona autoritat de Catalunya considera que cal revisar si les decisions que s'han pres "són les millors o no". "En la mesura que siguem capaços de revisar què hem fet bé i què no, vindrà la nostra fortalesa", ha assenyalat Torrent que diu està "completament d'acord" amb Torra en aquest sentit.El president del Parlament no ha entrat a valorar si s'han "prostituït les paraules" com considerava el cap de l'executiu català, però sí que ha reconegut "disquisicions terminològiques" i "debats semàntics" dins de l'independentisme que "ens han aportat molt poc" i que "només han servit per dividir l'àmbit republicà i independentista".En aquest sentit, Torrent ha demanat que es treballin "els grans consensos" perquè són "el que ens fa forts". "Sempre ho hem reclamat, aquests consensos hi són i a més són la base del que ens permetrà avançar", ha assenyalat el president del Parlament.El consens que Torrent ha reclamat en relació als debats, també l'ha reclamat en relació a la resposta que es doni a la sentència que es coneixerà en breu per part del Suprem. El president assegura que es tracta d'una sentència "històrica" que obrirà un nou cicle polític per Catalunya.Preguntat sobre si una possible resposta seria una aturada de país com ha assenyalat la portaveu d'ERC, Marta Vilalta, Torrent no ha entrat en quin tipus d'acció s'hauria de prendre, però ha demanat que sigui "consensuada". "La resposta ha de ser la que posi d'acord a tothom, la que generi consens i haurem de saber explicar les mesures", ha reblat.Torrent ha demanat "estar a l'altura" d'una resolució que "confirmarà la repressió" i reconeix la importància de les entitats socials al carrer, però també de les institucions. El president del Parlament ha fet una crida a mobilitzar-se en cas que la sentència condemni els presos independentistes.

