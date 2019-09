La botiga del Barça a Passeig de Gràcia, ocupada com a protesta pel patrocini de Beko

🚨ATENCIÓ!🚨



⚠️ARA MATEIX⚠️



Estem ocupant la botiga oficial del @FCBarcelona_cat al Passeig de Gràcia 15 per exigir a la junta directiva que tallin amb Beko, una empresa que fabrica armament pel govern feixista d'Erdogan.



Veniu a donar suport! #BekoFotElCamp #Riseup4Rojava pic.twitter.com/EMMdUl1H1p — Azadî Plataforma #Riseup4Rojava (@AzadiPlataforma) September 14, 2019

Una vintena d'activistes han ocupat aquest dissabte al migdia la botiga oficial del Barça al passeig de Gràcia de Barcelona com a protesta pel patrocini de Beko. "Aquesta empresa forma part del grup empresarial Koc, un dels més grans fabricants d'armament de Turquia.Koc proporciona armes i vehicles militars al règim autoritari d'Erdogan que els utilitza per massacrar el poble kurd", han recordat els concentrats, alguns integrants del Comitè de Resistència Internacionalista i d'altres de la plataforma Azadi de solidaritat amb el poble kurd.L'exdiputada del Parlament i exregidora de l'Ajuntament de Barcelona per la CUP, Eulàlia Reguant, també ha format part de la manifestació i ocupació de la botiga oficial del Futbol Club Barcelona."Beko té les mans tacades de sang i reclamem al Barça que rescindeixi el contracte amb aquest espònsor oficial del club", han exigit des d'Azadi. "Tot plegat per coherència amb els valors democràtics, de llibertat, respecte i dret a l'autodeterminació que el club representa. El Barça no ha de ser còmplice d'Erdogan", han finalitzat els concentrats.

