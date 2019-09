​Beure te millora la salut del cervell

Beure té regularment millora la funció cognitiva i, per tant, la salut del cervell. Així ho detalla un estudi portat a terme per investigadors de la Universitat Nacional de Singapur.Tal com recull Europa Press, els resultats evidencien que el consum de te contribueix positivament a l'estructura cerebral i, a més, si se'n beu de forma regular té un efecte protector contra la disminució de l'organització cerebral relacionada amb l'edat.Estudis anteriors ja han demostrat que el te també és beneficiós per a la salut ja que millora l'estat d'ànim i ajuda a prevenir l'aparició de malalties cardiovasculars.Ara investigacodrs anglesos han aprofundit en l'efecte directe del te en la xarxa cerebral. Van reclutar una quarantena de persones majors de 60 anys per obtenir dades del seu estil de vida, salut i benestar psicològic, a més de fer-los proves neuropsicològiques i ressonància magnètica.Els científics van descobrir que aquells que consumien te (verd, blau o negre) quatre cops per setmana, durant uns 25 anys, tenien regions cerebrals que estaven més ben interconnectades. És a dir, les regions estan més estructurades i el procesament de la informació és més eficient.

