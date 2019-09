Una nova víctima al País Valencià eleva a sis els morts per la gota freda

Bombers al túnel inundat on ha mort una persona a Almeria. Foto: Europa Press

Inundacions a Almeria pel fort temporal. Foto: Bombers

Nova víctima mortal pel temporal que ha devastat el País Valencià, Múrcia i part d'Andalusia. Es tracta d'un home d'uns 40 anys que ha estat trobat a Oriola. Ja són sis els morts per la gota freda -la segona al País Valencià-, el fenomen meteorològic que també ha obligat a desallotjar unes 3.500 persones.Ahir un veí de la localitat alacantina de Redovan també va morir per les inundacions. Els equips de rescat van localitzar el cadàver a prop del riu Baza. Se'l buscava des que la família n'havia denunciat la desaparició cap a les sis de la matinada.La gota freda o DANA (depressió aïllada en nivells alts) que ha devastat el sud-est de la península es traslladarà aquest dissabte cap al centre i afectarà una vintena de províncies.Segons l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET), estaran en risc groc per pluges i tempestes Almeria, Jaén, Màlaga, Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Toledo, Àvila, Madrid, València, Càceres, Eivissa, Formentera, Mallorca i Múrcia. Les fortes pluges podran arribar als 40 litres per metre quadrat, excepte València on se n'hi podrien acumular 60.

