Polèmica pel nou videojoc de l'NBA

La nova versió del videojoc de l'NBA va sortir la setmana passada i ja és el número 1 en vendes. Està disponible per a PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC. Tot i això, la novetat ha vingut carregada de polèmica. El motiu és que té jocs d'atzar que inclouen micropagaments, com jugar al casino amb una ruleta o màquines escurabutxaques. A més a més, s'hi suma el fet que és apte per a infants de 3 anys.En aquest sentit, s'ha criticat que es ven la idea que jugar a les màquines escurabutxaques és atractiva. Experts denuncien que com més aviat comencen a jugar els infants, més gran és el risc de convertir-se en addictes a les apostes i ludòpates.La polèmica va començar amb el tràiler, en què els seus creadors en destacaven aquests jocs d'atzar. De fet, van acabar retirant el tràiler que ho promocionava i la companyia ha acabat eliminant la possibilitat de pagar i jugar la ruleta. Tot i això, encara mantenen alguns jocs d'atzar com són les caixes sorpreses.

