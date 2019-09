Compte enrere per als concerts de la Mercè d'Estrella Damm a la platja del Bogatell

Un any més, la platja del Bogatell de Barcelona tornarà a vibrar amb els concerts de la Mercè d’ Estrella Damm . La Casa Azul, Dorian, Oques Grasses, Da Souza, Joan Dausà, La Pegatina i The Gramophone Allstars Big Band formen enguany un programa de luxe que omplirà les nits del divendres 20 i el dissabte 21. Serà, sense subte, un dels punts central de la Festa Major de Barcelona.Per sisè any consecutiu, l’Escenari Mediterràniament acollirà el divendres les actuacions de La Casa Azul (21.30), Dorian, (23.30) i Oques Grasses (1.30). El dissabte serà el torn de Da Souza (21.00), Joan Dausà (22.00), La Pegatina (23.00) i The Gramophone Allstars Big Band (1.00).Completant les actuacions de l’Escenari Mediterràniament, l’Antiga Fàbrica Estrella Damm proposa un complet programa d’activitats per a tots els públics amb més música, una silent disco, activitats per als més petits i gastronomia acompanyada de cerveses Damm.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor