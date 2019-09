Cap a on es desplaçarà la gota freda a partir d'ara?

La gota freda o DANA (depressió aïllada en nivells alts) que ha devastat el sud-est de la península es traslladarà aquest dissabte cap al centre i afectarà una vintena de províncies.Segons l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET), estaran en risc groc per pluges i tempestes Almeria, Jaén, Màlaga, Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Toledo, Àvila, Madrid, València, Càceres, Eivissa, Formentera, Mallorca i Múrcia. Les fortes pluges podran arribar als 40 litres per metre quadrat, excepte València on se n'hi podrien acumular 60.Així doncs, l'oest de Castella-la Manxa, el sud de Madrid i Andalusia seran les zones amb més risc. La gota freda, que ha deixat 5 morts i 3.500 desallotjats, es desdibuixarà en les properes hores sobretot a partir de diumenge.

