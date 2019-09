L'Hospital de Campdevànol inicia el centenari com a equipament de referència al Ripollès

L'acte d'aquest divendres també va servir per presentar el logotip del centenari. L'ha dissenyat Anna Colomer després d'imposar-se en un concurs on es van presentar una trentena de propostes.



El logo està format per un 100 format per un número 1 i dos símbols de suma. Precisament el concepte suma forma part de la gènesi d'una idea que també incorpora, segons la seva creadora, elements com “vida”, “hospital” així com “esperança”, “transparència” i “coordinació”.



L'1 d'octubre de 1920 es va inaugurar l' Hospital de Campdevànol ., l'actual Hospital Comarcal del Ripollès. Quan manca poc més d'un any per arribar al centenari, la institució ha iniciat la commemoració coincidint amb la Festa Major del municipi. Ho va fer amb un acte aquest divendres que va servir, entre altres, per presentar el logo dels 100 anys i esbossar un programa d'actes que s'obrirà a tota la comarca.“Hem fet història. És un hospital que va néixer de la voluntat popular i que ara és un referent al Ripollès”. Amb aquestes paraules, Dolors Costa, alcaldessa i presidenta del patronat de l'Hospital de Campdevànol, va donar per inaugurada l'exposició que repassa el centenari de la institució. Un equipament que va començar a gestar-se el 1916 gràcies a les subscripcions populars –el micromecenatge de l'època- i les aportacions de l'Ajuntament i d'altres institucions. Actualment, és l'element de referència del sistema de salut a la comarca donant servei a 26.000 habitants i feina a unes 200 persones.Els actes per celebrar el centenari s'allargaran fins a l'octubre de 2020. A banda de l'exposició inaugurada aquest divendres al centre cívic la Confiança de Campdevànol –i que serà itinerant per tot el Ripollès-, es preveu un cicle de conferències amb personalitats de renom en diversos municipis de la comarca, un acte institucional amb la presència del president Quim Torra, una cursa popular i activitats per apropar l'hospital a les escoles. A més, s'ha engegat una campanya per aconseguir la Creu de Sant Jordi