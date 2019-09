​Iglesias demana a Felip VI que «arbitri» perquè Sánchez accepti la coalició

El líder d'Unides Podem, Pablo Iglesias, ha avisat el president del govern en funcions i líder del PSOE, Pablo Iglesias, que la seva decisió d'apartar-se i excloure's d'entrar a un govern de coalició caducarà si hi ha noves eleccions. En una entrevista a la Sexta , Iglesias ha demanat a Felip VI que faci un "paper d'arbitratge" per fer entendre que la coalició és una via per donar estabilitat i que Espanya no s'hauria de permetre una repetició electoral. Iglesias ha retret a Sánchez que rebutgés només amb dos minuts la seva última proposta de govern de coalició temporal i l'ha instat a "reflexionar" i sotmetre-la a consulta de les bases del partit socialista.De fet, segons Iglesias, hi ha molts sectors del PSOE que veuen amb bons ulls la seva última oferta i ha defensat que "ningú ha cedit mai tant". "Sánchez no hauria d'haver despatxat la proposta en dos minuts, espero que reflexioni i que en l'últim minut s'arribi a un acord", ha afegit per després qualificar "d'irresponsable" aquesta actitud.Preguntat per què passarà si no hi ha canvi de posicions, Iglesias ha respost que el seu grup parlamentari s'abstendrà com va fer al juliol. Així doncs, ha demanat a Sánchez que analitzi la proposta durant aquest cap de setmana i "reflexioni".De cara a la trobada amb el Rei de la setmana que ve, el líder d'Unides Podem ha demanat que la institució monàrquica assumeixi la tasca que li atorga la Constitució i faci un paper "d'arbitratge i mediació". "Estem en un moment que aquesta tasca és més important que mai", ha argumentat tot recordant que ell no és partidari del sistema monàrquic.Iglesias s'ha mostrat molt crític amb l'actuació de Sánchez de les últimes setmanes i l'ha acusat de tenir una "obsessió personal d'acumular poder".

