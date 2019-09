Rescatat un home de l'interior d'un pou a Parets del Vallès on havia entrat per fer-hi una reparació i no en podia sortir. Un cop hem muntat la instal·lació, l'hem extret i @semgencat l'ha portat a l'hospital de Mollet del Vallès per una revisió.

Els Bombers han rescatat aquest divendres un home que havia entrat a un pou de 13 metres de profunditat i no en podia sortir, segons ha informat el cos d'emergències. Els fets han tingut lloc cap a les dues del migdia en una finca particular de Parets del Vallès.Dues dotacions dels Bombers i efectius del Grup d'Actuacions Especials (Grae) d'aquest cos s'han adreçat a l'indret i han muntat una instal·lació per poder rescatar l'atrapat. L'operació ha durat aproximadament una hora, i cap a les tres ja s'ha aconseguit extreure'l.L'home no presentava cap lesió de consideració, més enllà d'alguna contusió. Ha estat traslladat pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) a l'hospital de Mollet del Vallès per ser sotmès a una revisió.

