​Dos ferits greus en un xoc frontal entre dos cotxes a la Ronda Litoral de Barcelona

Dos ferits greus i un de lleu és el balanç d'una col·lisió frontal entre dos cotxes a la Ronda Litoral de Barcelona, segons ha informat l'ajuntament de la capital catalana. L'avís de l'accident s'ha rebut a les 06.48 hores del matí d'aquest dissabte a tocar de la sortida 30 de la B-10, cap al Bon Pastor, Santa Coloma i Potosí.Per causes que encara es desconeixen un vehicle que circulava per la Ronda en sentit Llobregat ha envaït el carril contrari i ha xocat frontalment contra un altre turisme que circulava en sentit Besòs. A conseqüència de l'impacte, el conductor que hauria envaït el sentit contrari ha quedat ferit greu, així com el conductor del segon turisme, que ha estat excarcerat pels Bombers de Barcelona.El copilot d'aquest darrer vehicle es troba en estat menys greu. Els afectats han estat traslladats a la Vall d'Hebron (2) i a l'Hospital del Mar (1). No s'han realitzat proves alcoholèmia in situ.El sinistre ha obligat a tallar el tronc central de la B-10 en sentit Nus de la Trinitat durant prop de dues hores i s'ha desviat la circulació de vehicles per la sortida 30.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor