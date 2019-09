Gordó prometia pagar deutes de Convergència influint en el Govern

Davant algunes notícies aparegudes avui, i tal i com vaig comunicar fa dies al jutjat, ni recordo cap conversa en aquest sentit, ni consta en l’agenda aportada per la investigació al jutjat, ni mai he fet res il·legal pic.twitter.com/Do6aXnnRj7 — Germà Gordó (@germa_gordo) September 13, 2019

Una gravació que recull una conversa entre l'exsecretari del Govern i exconseller de Justícia Germà Gordó i l'empresari i proveïdor de CDC Joan Manuel Parra l'octubre del 2011 assenyala que l'aleshores home fort d'Artur Mas prometia influir en el Govern per pagar deutes del partit a l'empresari.L'enregistrament, que ha publicat El Periódico , està en mans del jutge de l'Audiència Nacional que investiga el presumpte pagament de comissions a CDC, l'anomenat cas 3%. A l'enregistrament se sent la veu presumptament de Gordó que indica a l'empresari que el vagi a veure cada vegada que es presenti a un concurs públic. "Jo parlaré amb el departament corresponent", afirma.En una altra part de la conversa convida l'empresari a adreçar-se a l'Institut Català de Finances, on també pot influir en tant que secretari del Govern. "Jo estic a la junta, home, i tinc un cert pes. El secretari del Govern no és el president ni el conseller delegat, però t'asseguro que després del president i el conseller delegat, la persona que té més pes soc jo, més que la secretària general d'Economia", afirma.En aquesta conversa l'empresari i Gordó al·ludeixen a una trobada anterior que havien mantingut amb David Madí, exsecretari de Comunicació del Govern i un altre dels homes forts de Mas d'aquell moment, durant el qual s'hauria pres el compromís d'ajudar-lo a través d'adjudicacions públiques.En aquella trobada, Gordó hauria afirmat que el partit només podia pagar fins a una quantitat concreta, però hauria afegit que l'escenari seria diferent quan el partit liderés administracions. Segons El Periódico, el deute que CDC va contreure amb Parra ascendia a més d'1,2 milions d'euros, en concepte de muntatge d'infraestructures per als mítings del partit durant la campanya de les eleccions catalanes del 2010.Finalment, el diari afirma que segons Parra la conversa, que hauria estat gravada de forma oculta pel mateix empresari, es va produir a la seu del partit, aleshores al carrer Còrsega de Barcelona. En una piulada, Gordó s'ha remès a l'escrit que ha enviat a l'Audiència Nacional, en el qual afirma que no recorda haver format part d'aquella trobada i que no ha comès cap il·legalitat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor