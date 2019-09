FOTOS Pintades d'ultradreta i amenaces de mort contra l'alcalde de Palamós

Avui, i ja són vàries vegades, m’han amenaçat de mort i han assenyalat als de casa meva. Sembla que a alguns la democràcia i la llibertat d’expressió els provoca urticària... Nosaltres, a lo nostre... Contruir una Repúbilca Catalana des dels municipis @Esquerra_ERC @ERC_Palamos pic.twitter.com/Sxa8nnJsVt — Lluis Puig (@llpuigpalamos) September 13, 2019

L'alcalde de Palamós, Lluís Puig (ERC), ha denunciat pintades i amenaces de mort contra ell als voltants de casa seva. A través d'una piulada on hi adjunta fotografies, Puig ha afirmat que no és la primera vegada que l'amenacen. Els Mossos d'Esquadra ni la Policia Local saben encara els autors d'aquestes pintades.Puig ha volgut respondre a les amenaces amb un comentari irònic. "A alguns la democràcia i la llibertat d’expressió els provoca urticària... Nosaltres, a lo nostre...", ha sentenciat. Les pintades han estat trobades a diversos punts de Palamós, alguna d'elles amb una esvàstica nazi adjunta.

