Macron, a favor de l'avortament però deixa en mans del govern andorrà la seva despenalització

Macron ha volgut donar resposta a una de les demandes populars que se li han transmès a la plaça, com és la de la despenalització de l'avortament. Així, ha explicat que com a copríncep sap molt bé quin és el seu "lloc" i els deures i obligacions que té vinculades a les seves responsabilitats i ha defensat l'estructura política que regeix a Andorra. Sobre aquesta, ha afegit que serveix per garantir la seva "estabilitat". De fet, aquest model implica tenir com a homòleg en el càrrec al copríncep episcopal i arquebisbe d'Urgell, Joan-Enric Vives.Sobre la regulació de la interrupció voluntària de l'embaràs també ha parlat el cap de govern d'Andorra, Xavier Espot, durant el seu discurs a la plaça del Poble. D'aquesta manera, ha dit que cal defensar la "plenitud de drets" de les dones sense "posar en risc el coprincipat constitucional". En aquest sentit, també s'ha referit a d'altres àmbits on no hi ha encara igualtat entre tots dos gèneres, com ara el laboral.El president francès també ha destacat que, després de la crisi econòmica, Andorra no hagi "cedit a la temptació" de tancar-se en si mateixa i que hagi apostat, precisament, per obrir-se a la UE. Així, ha insistit: "Europa no us privarà de la vostra identitat" i ha afegit que en aquest marc de relació es defensaran les "singularitats" del Principat. A més, ha explicat que, amb aquest pas, el país podrà accedir a un mercat de 500 milions de persones.Macron també ha reivindicat un creixement dels vincles entre Andorra i França en àmbits com l'educatiu i s'ha compromès a recuperar els serveis consulars al Principat per tal d'evitar que els ciutadans francesos hagin de fer aquests tràmits a Barcelona. El president francès, que ha recorregut aquest divendres les set parròquies del país, ha estat rebut amb un "bany de masses", ja que centenars de persones s'han acostat tant a la plaça del Poble com a l'entrada de les seus dels comuns (ajuntaments) del Principat andorrà.