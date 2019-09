L'amenaça de presó de Jordi Cañas a Elsa Artadi

Pues iréis a prisión. https://t.co/v6hV5hxQph — Jordi Cañas (@jordi_canyas) September 13, 2019

L'eurodiputat de Ciutadans i exmembre del Parlament de Catalunya, Jordi Cañas, ha respost amb to amenaçador un vídeo de la regidora de l'Ajuntament de Barcelona, Elsa Artadi, arran de la manifestació independentista de la Diada Nacional 2019.Artadi, que celebrava la massiva participació de la concentració convocada per l'Assemblea Nacional de Catalunya (ANC) a la Gran Via i a la Plaça d'Espanya de Barcelona, assegurava que "ho tornarien a fer". Cañas responia doncs a aquesta afirmació, amb un breu "doncs anireu a presó".

