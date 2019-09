Torra convida l'independentisme a fer autocrítica per «estar a l'alçada» en la resposta al Suprem

"Hem actuat a la defensiva, i això s'ha acabat. Tornem a posar l'objectiu de la independència al centre de l'acció política de tots", apunta Torra

Torra demana el suport del món local i el convocarà a Palau quan arribi la sentència del Suprem

Poc s'imaginava Quim Torra que participaria en l'homenatge pels deu anys de la consulta sobre la independència d'Arenys de Munt com a president de la Generalitat. Torra va visitar el municipi maresmenc com a ciutadà, juntament amb alguns dels seus impulsors, i aquest divendres hi ha tornat per celebrar una efemèride que forma part de les arrels del procés. A banda de reclamar l'independentisme que s'emmiralli en aquell exemple, ha aprofitat per demanar autocrítica per "estar a l'alçada" en el moment que arribi la sentència del Tribunal Suprem, prevista per abans del 16 d'octubre.El president ha desplegat un discurs autocrític, i ha admès obertament que les institucions i els partits no han "estat a l'alçada" en els últims temps. Les pugnes entre tots els actors -començant per Junts per Catalunya (JxCat) i ERC, companys al Govern- han estat una constant, i quan queda menys d'un mes per conèixer el veredicte de Manuel Marchena no hi ha més que un esbós de consens -una aturada de país d'un dia, com va avançar NacióDigital - per respondre-hi. "Hem de ser constructius, hem de ser autocrítics, hem d'entendre que no hem estat a l'alçada del que la ciutadania demanava", ha assenyalat Torra, que ha demanat "confiança i coratge"."Ho hem de reconèixer [que no s'ha estat a l'alçada] i ens hem de tornar a donar confiança, perquè aleshores som capaços de tot", ha insistit el dirigent de JxCat, que també ha llançat un avís a tots els actors per tal que no "prostitueixin" el llenguatge quan parlin dels objectius dels propers mesos i, també, de les demandes que surten de la Diada d'aquest dimecres, la menys massiva dels últims anys. "No podem jugar amb les paraules, això ja ens ho vau ensenyar a Arenys. La classe política ha d'aprendre que ha de complir els compromisos", ha apuntat. El compromís, ara, té dues paraules: "Objectiu independència". El mateix lema del d'aquest Onze de Setembre.Per arribar-hi, en tot cas, Torra ha admès que l'independentisme haurà "d'arriscar". "Si l'ambició és exercir els drets negats, ho hem de fer junts. Arenys es va arriscar, i us demano que arrisquem amb les sentències, com els defensors de Barcelona ho van fer el 1713 quan van decidir resistir el setge", ha apuntat el president de la Generalitat, que també ha demanat "seny", però per "buscar la veritat". Bona part de la intervenció s'ha basat en el discurs que va fer a Prada (Conflent) fa unes setmanes, en la qual va apostar per una "confrontació democràtica" amb l'Estat a partir de la sentència.Un veredicte que tancarà una "etapa de dol" i de repressió. "Hem actuat a la defensiva, i això s'ha acabat. Tornem a posar l'objectiu de la independència al centre de l'acció política de tots", ha assegurat Torra, vestit avui amb esperdenyes i que ha fet servir la filosofia cruyffista per dissenyar la tàctica dels propers mesos. "Si nosaltres tenim la pilota, no la tenen els altres. Hem de ser constructius", ha definit el president, que ha garantit -com va fer en el discurs de la Diada- que tot dret negat serà exercit.Entre aquests drets hi ha l'autodeterminació, com ja es va comprometre en el missatge institucional de la Diada. Si els dirigents que són a la presó i a l'exili van assumir les conseqüències dels seus actes, a l'actual classe política també li toca fer el mateix. "Hem de tirar endavant sense por a les amenaces", ha assenyalat el president, que ha demanat als alcaldes que li facin costat quan arribi la sentència. Els cridarà, ha dit, a Palau, com ja van fer Artur Mas abans del 9-N i Carles Puidgemont abans de l'1-O."Aquí a Arenys va començar tot i aquí seguirà tot", ha volgut resumir el dirigent de JxCat. Fa deu anys hi va anar com a ciutadà i aquest divendres hi ha tornat com el president que haurà de gestionar la reacció a la sentència més important de les últimes dècades. La recepta: "arriscar-se" com ho van fer els promotors de la consulta del municipi maresmenc i seguir amb la "confrontació democràtica". Siguin quines siguin les conseqüències per als qui ara lideren el procés independentista.

