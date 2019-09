El comentari racista de Manolo Lama sobre la final del Mundial de bàsquet

Final del Mundial de BASKET.

Se viene abajo otro mito del baloncesto.

España-Argentina ni un solo jugador de color.

Antes BASKET era igual a músculo ...ahora ya no. — Manolo Lama (@lamacope) September 13, 2019

Jajaja.



Anthony Davis

LeBron James

Kawhi Leonard

Kevin Durant

Stephen Curry



Ahora dime 5 blanquitos que pare esto. — Capocannoniere (@Haasar10) September 13, 2019

Ahh y Manolo nosotros los negros llevamos nuestra piel con orgullo y no somos de color...ya deja de ser tan paleto! — Ruco (@Rucoasprillita) September 13, 2019

El periodista i locutor de la cadena COPE, Manolo Lama, ha tornat a protagonitzar una patinada a través de les xarxes socials. En una valoració sobre la final del Mundial de bàsquet entre Argentina i Espanya que es disputarà el pròxim diumenge, Lama ha afirmat que "cau un mite del bàsquet" arran que a la final "no jugarà cap persona de color".La xarxa no ha trigat a respondre el seu comentari, titllant-lo de racista i de "no saber de bàsquet". A més, Lama afegeix que el basquetbol "no és només múscul", associant-ho als jugadors de color.

