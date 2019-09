La xarxa carrega contra Víctor Amela per afirmar que TV3 amaga la paraula «Espanya»

No está escrito en ningún lado, pero en @tv3cat se contrata sólo a los que creen que decir “España” provoca un ictus. 😂 https://t.co/4YL6DVYz3l — VÍCTOR AMELA (@amelanovela) September 13, 2019

Muletilla para sortear “España”. — VÍCTOR AMELA (@amelanovela) September 13, 2019

Eso. — VÍCTOR AMELA (@amelanovela) September 13, 2019

Yo sólo estoy hablando de una palabra cuyo mero sonido mata. — VÍCTOR AMELA (@amelanovela) September 13, 2019

Pues no se Víctor, en @rtve hablan del este de la península para referirse a Catalunya y no veo que te quejes; tampoco saltas cuando hablan de Lerida y no Lleida; y tampoco dices nada cuando Angi obliga a llamar Alfonso y no Alfons a los colaboradores por estar en la sexta... — Lluís Click (@LluisClick) September 13, 2019

Em fa l'efecte que si mirem hemeroteca trobarem centenars de milers de milions de vegades on els periodistes han dit "espanya" — Ricard Galicia (@ricardgalicia) September 13, 2019

Amela, mai entendré q sent tan tanoca et deixin parlar tan a la tele.https://t.co/Xd7f4euXwC — Jordi C.D.(R)🎗 (@jordicarrizo) September 13, 2019

L'escriptor i periodista Víctor Amela ha protagonitzat una nova polèmica a través de Twitter. L'autor de diversos llibres i articles de rellevància ha assegurat que "no està escrit enlloc, però a TV3 només es contracta a gent que creu que dir Espanya els provoca un ictus".Amela ha seguit insistint en aquesta teoria, afirmant que es fan servir altres expressions, paraules o frases per evitar dir "Espanya".La crítica d'Amela provenia d'una altra piulada que assegurava que Toni Cruanyes, presentador de Telenotícies, havia dit "el sud de la península" per no dir "el sud d'Espanya". La xarxa ha contestat amb duresa les afirmacions de l'escriptor i periodista.

