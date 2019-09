VÍDEO L'AP-7, escenari de les proves per preparar la «convivència» entre cotxes autònoms i convencionals

Diverses característiques de les proves que es duran a terme a l'AP-7 Foto: INFRAMIX

Plànols digitals de com es testarà a l'AP-7 Foto: INFRAMIX

INFRAMIX és l'acrònim d''Infraestructura viària preparada per a fluxos de trànsit mixt' en anglès i ja explicita l'objectiu d'aquest projecte europeu que suma una inversió de més de 4,5 milions d'euros. Des de dijous i fins diumenge, el tram gratuït de l'AP-7 al seu pas de Girona acull diverses proves per situar-se en un escenari de futur més o menys proper de convivència de cotxes autònoms amb vehicles convencionals.Aquestes proves de conducció autònoma es focalitzen ara en testar la transferència d'informació entre la carretera i els vehicles o dispositius de navegació. "Estem preparant la infraestructura per al futur", ha subratllat Bonet que ha afegit que l'aplicació de les noves tecnologies de conducció autònoma suposa un "pas endavant molt important" i aquestes proves ajudaran a "veure quines són les necessitats".Durant aquests dies, plantegen tres tipus de proves diferents per comprovar com responen els vehicles a la informació transferida des de la infraestructura. El primer dels escenaris és l'assignació de carril i consisteix en avaluar la reacció dels vehicles i els dispositius davant l'obertura d'un carril dedicat als vehicles autònoms i, també, com reben els usuaris dels cotxes convencionals la presència de la senyalització que ho indica.La segona prova planteja la presència d'obres a la carretera transferint informació des de l'autopista i com apareix a la pantalla o tauleta electrònica del vehicle autònom. "Consisteix en veure com s'informa tant el vehicle convencional amb la senyalització com als receptors autònoms", ha concretat el director d'Innovació d'Autopistes, Xavi Serra.El tercer escenari és per avaluar l'aplicació d'estratègies de control de trànsit a temps real situant-se en una eventual presència d'embussos a la carretera amb indicacions sobre la velocitat a la qual han de circular els vehicles, la distància de seguretat entre ells i el suggeriment de canvis de carril per millorar la circulació i la seguretat viària.El conseller de Polítiques Digitals, Jordi Puigneró, ha assistit aquest divendres a les proves que es fan a l'AP-7 i ha refermat el compromís de la Generalitat en continuar impulsant dos indústries estratègiques per al país: l'automoció i la tecnològica.En aquest sentit, ha recordat que Catalunya i Occitània estan preparant una candidatura per accedir a fons europeus per desenvolupar un projecte de corredor mediterrani "intel·ligent". "El vehicle autònom ens portarà al futur", ha conclòs el conseller.