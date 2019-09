L'or maleït del capità Black

Tot i que hi ha registres d'activitats de pirateria en el segle V a.C. a l'anomenada Costa dels Pirates, al Golf Pèrsic, i que aquesta activitat delictiva ha estat present a totes les èpoques històriques fins a l'actualitat, la imatgeria popular ens evoca al que s'anomena l'Edat d'Or de la Pirateria. Aquesta època es situaria aproximadament entre el 1620 i el 1795 en el Carib, degut, al considerable increment de trànsit de naus transportant riqueses cap a Europa per part d'Espanya i Portugal.Tot i que la vida pirata era dura i cruel, en algun moment la visió d'aquesta es va anar transformant cap a una imatge idealitzada i romàntica. I més encara, "infantilitzada", perquè és curiós com l'ambientació pirata es presta fàcilment a ser àmbit d'històries infantils. En els jocs de taula trobem una proporció molt més alta d'utilització de l'ambientació pirata en els jocs infantils que no pas en els jocs adults, on és poc emprada. Un dels darrers exemples és el joc " El Oro Maldito " de l'autor català Pau Moré.En les vostres aventures pels mars del Carib heu arribat a la Illa Negra i mentre hi descansàveu heu trobat un sac ple de monedes d'or, entre les quals n'hi ha unes d'estranyes de color negre. Vosaltres no ho sabeu, però aquest sac pertany al temible Capità Black, el qual va introduir-hi unes monedes maleïdes perquè si alguna vegada li robessin el tresor, aquestes monedes serien les encarregades d'avisar-lo.Per tant, a mida que aneu agafant monedes del sac, omplint-vos les butxaques, el vaixell del Capità Black cada cop se us acosta més. Haureu d'anar en cura i no agafar les monedes negres per poder-vos emportar tantes monedes com sigui possible, abans no arribi el temible capità. El Oro Maldito " és un joc de forçar la sort on us caldrà valorar en tot moment quant voleu arriscar. Aquest tipus de jocs impliquen uns coneixements bàsics de probabilística, per això acostumen a ser una mica complicats per als més petits. Per això, sobta que un joc infantil utilitzi aquest sistema, però encara més que aconsegueixi que els nens s'hi sentin còmodes y gaudeixin del joc en tot moment. L'èxit està en el petit canvi que Pau Moré fa del sistema de forçar la sort i que aconsegueix connectar directament amb el públic infantil.El més habitual és situar el jugador en un encadenament de decisions sobre si vol seguir arriscant o no; per exemple el "7 i mig" o el "Black Jack". Aquestes presses de decisions consecutives, tot i que divertides pels adults, esgoten i avorreixen als nens havent d'avaluar constantment el canvi de situació que es dóna després de cada decisió de continuar.A "El Oro Maldito", l'autor obliga al nen a sintetitzar aquest encadenament de decisions en només 1 decisió. En el vostre torn, rebreu un sac carregat de monedes entre les quals n'hi ha 8 de maleïdes. En podeu treure tantes com vulgueu, però només que una sigui maleïda, les perdreu totes i li tocarà al següent jugador. Altres jocs farien que anéssiu trient les monedes d'una en una fins que decidíssiu plantar-vos; "El Oro Maldito" aparentment només us fa prendre una decisió: triar quantes monedes voleu agafar de cop del sac.En realitat, esteu fent les mateixes tries successives sense que hàgiu d'anar prenent la decisió moneda a moneda, sinó que intuïtivament poseu la mà al sac i amb el tacte decidiu quantes monedes agafeu. Per això, ens trobem que "El Oro Maldito" és un dels pocs jocs de forçar la sort on fins i tot els nens de 5 anys poden gaudir-lo sense cap problema.Nom del joc: El Oro MalditoAutor: Pau MoréEditorial: HABANúmero de jugadors: 2-4Temps de joc: 20 minutsEdat: a partir de 5 anysAutor de jocs de taula i membre del grup d’assessorament de jocs de taula Santa Clara

