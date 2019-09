Josep Pedrals, nou codirector del festival Barcelona Poesia

Josep Pedrals, nascut a Barcelona l'any 1979, ha fet milers de recitals de poesia per Europa, Àsia i Amèrica i n'ha guanyat diversos concursos, entre els quals n'hi ha un d'internacional a Osaka. Ha treballat en la divulgació de la poesia i dona conferències i cursos sobre temes de poètica, prosòdia i oralitat a l'Escola d'Escriptura i Humanitats de l'Ateneu Barcelonès i a la Sala Beckett, a més d'altres a escala internacional.



Als mitjans de comunicació, Pedrals ha col·laborat en diversos espais de poesia en ràdio i televisió, com per exemple a l'Ara, la revista Time Out, El País o betevé. D'altra banda, també ha estrenat diverses obres de teatre breu, com Estat major o Entremès, i el juny del 2014 va estrenar l'obra Safari Pitarra al TNC.