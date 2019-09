Les 9 millors sèries per la tornada de setembre

Nou curs, retorn a la rutina. El setembre és sinònim d'emocions enfrontades, el retorn a les classes, a la feina o simplement a deixar enrere un gran estiu. No tot són males notícies: les plataformes de contingut en streaming no descansen mai. Netflix, HBO, Amazon Prime, Filmin, Movistar... totes elles tornen carregades de noves temporades i de sèries d'estrena per aquest setembre.Cap a finals d'agost vàrem retrobar-nos amb diverses produccions amb noves temporades, com ara 13 Reasons Why, Mindhunter, Succession... i l'octubre també arribarà amb moltes novetats. Ara per ara, però, el setembre es presenta amb potència serièfila i aquestes són les principals atraccions.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor