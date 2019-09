El TNC reprèn la seva gira de produccions pròpies amb obres de Sagarra i Víctor Català

La Conselleria de Cultura de la Generalitat i el Teatre Nacional de Catalunya (TNC) han reprès la gira de produccions pròpies del TNC, que portarà peces de Josep Maria de Sagarra (La Rambla de les Floristes) i de Víctor Català (Solitud) als teatres catalans que ho sol·licitin durant la temporada 2019-2020.



Amb 31 funcions confirmades a 27 poblacions, la iniciativa s'ha pogut reprendre després de 10 anys d'inactivitat per falta de pressupost i suposarà el retorn de "grans produccions del TNC" a teatres fora de Barcelona, ha explicat aquest divendres en roda de premsa la consellera de Cultura, Mariàngela Vilallonga.

El director del TNC, Xavier Albertí, ha recordat que ha estat gràcies a les coproduccions amb altres teatres que en l'última dècada han pogut portar espectacles a altres municipis de Catalunya, i ha assegurat que el TNC vol "formar part" de la xarxa cultural catalana.La intenció és que la iniciativa proposi dos espectacles cada temporada, i el pressupost que destinarà la Conselleria de Cultura per finançar la gira 2019-2020 serà de 540.532 euros, ha dit Vilallonga.Les obres seleccionades per la gira 2019-2020 han estat 'La Rambla de les Floristes', de Josep Maria de Sagarra, i 'Solitud', de Víctor Català, dos textos que adapten lectura "contemporània" del patrimoni del TNC, una línia que vol mantenir de cara a les noves gires.A càrrec de Jordi Prat i Coll, 'La Rambla de les Floristes' és l'obra de "gran format" que inaugurarà la nova temporada del TNC el 10 d'octubre. El director ha valorat que hi ha aspectes de la teatralitat de Sagarra que es troben "segrestats" per un lectura folklòrica i considera que és un autor que ha de ser recuperat.L'obra de Sagarra, que va ser escrita en vers l'any 1935, és per al director del TNC un text que reflexiona sobre les "veritables" necessitats ideològiques des de les necessitats de les classes populars, i ha destacat la dialèctica que estableix amb obres de Federico García Lorca.

