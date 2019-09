Interior sanciona dos manifestants per tallar les vies del tren a Montcada i Reixac

La Direcció General de Seguretat del Deparament d'Interior ha obert un expedient sancionador a l'exportaveu de la Plataforma Tracte Just Soterrament Total de Montcada i Reixac, Antoni Mollet, i Miguel Escalona, ​​vinculat aquesta entitat que reclama aquest projecte per al municipi. Ambdós estan acusats d'una infracció greu per intrusió en infraestructures o instal·lacions en què es presten serveis bàsics.Tots dos es van concentrar a les vies del tren, juntament amb un mica més d'un centenar de persones, el 14 de setembre de 2018, després de guardar un minut de silenci per la darrera víctima, la número 172, atropellada per un tren. Era la segona víctima mortal en dues setmanes L'alcaldessa de la localitat, Laura Campos, ha carregat contra la mesura d'Interior: "És molt injust que una protesta ciutadana, que sempre ha reivindicat les seves idees de forma pacífica, pugui acabar en sancions". Així mateix, les ha titllat de "desproporcionades" i que han arribat de forma "arbitrària" i sense cap identificació. Campos ha afirmat que suposa "un greu atac" contra el dret de manifestació.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor