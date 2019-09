​Iceta: «No es pot parlar de repressió quan centenars de milers de persones es manifesten sense cap obstacle»

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, considera que no es pot parlar de "repressió" quan hi ha centenars de milers de persones manifestant-se "sense cap tipus d'obstacle". "Quina repressió? Estem en un estat de dret i democràtic que li ha donat als independentistes l'oportunitat de governar", ha argumentat en una entrevista a Antena 3.En aquest context, ha afegit que "tothom hauria de moderar una mica les seves expressions" i ha posat d'exemple que el president de la Generalitat, Quim Torra, ha parlat de "repressió" des de la tribuna del Parlament. D'altra banda, Iceta ha qualificat d'error pensar que com que hi ha hagut menys manifestants a la Diada, el problema està resolt."La resposta no és acusar els altres de repressió però tampoc negar un problema que és evident que existeix", ha resumit.Iceta ha demanat als partits independentistes que la reacció a la sentència no els lligui de mans i ha pronosticat que després de conèixer el veredicte hi haurà un "espai per al diàleg que cal aprofitar". Tot i així, ha qualificat "d'impossible" un govern de coalició amb ERC encara que els números ho permetessin ja que, segons ha apuntat, implicaria que un dels dos o els dos renunciessin al nucli de la seva proposta.Preguntat per possibles indults, Iceta ha dit que primer s'ha d'esperar que hi hagi la sentència i que algú ho demani. A les portes que es dicti la sentència, el líder dels socialistes catalans ha apostat per "extremar la prudència" i ha manifestat la seva confiança en la justícia. De fet, ha afirmat que la justícia espanyola és una "bona justícia". Després de la sentència, Iceta ha apostat perquè es treballi per tal que els fets de l'octubre del 2017 no es tornin a produir a Catalunya.

