Ja són quatre les víctimes mortals pel temporal de pluja

Bombers al túnel inundat on ha mort una persona a Almeria. Foto: Europa Press

Inundacions a Almeria pel fort temporal. Foto: Bombers

🔴 La delegada del Gobierno de @AlmeriaJunta activa la situación 1 del Plan de Emergencias ante el Riesgo de Inundaciones en la provincia. #FMARojoAlmería — Emergencias 112 (@E112Andalucia) September 12, 2019

Nova víctima mortal pel temporal que afecta el País Valencià, Múrcia i part d'Andalusia. Un home ha mort aquest divendres a Granada dins del seu vehicle, que ha quedat atrapat en una Rambla, atrapat en el seu vehicle a l'autovia A-92.Prèviament, un altre home havia mort a primera hora del matí a Almeria, també atrapat dins del seu vehicle, en aquest cas, en un túnel inundat. Segons ha informat l'ajuntament a través de les xarxes socials, un fort aiguat l'ha sorprès. amb desenes de litres per metre quadrat en pocs minuts. Dijous ja havien mort dos germans a Albacete, igualment dins del seu vehicle, arrossegat per les aigües.Les tempestes torrencials continuen aquest divendres i els serveis d'emergències mantenen activa l'alerta vermella per inundacions i desbordaments de rius. En paral·lel, s'han tancat els aeroports de Múrcia i Almeria.El riu Segura s'ha desbordat al seu pas per Oriola (Baix Segura) i en dues de les pedanies de la ciutat, que ha recollit 505 litres por metre quadrat en les darreres 48 hores. Efectius policials estan avisant casa per casa del risc a causa de la pujada de les aigües.La Junta d'Andalusia ha activat el nivell 2 d'emergències davant el temporal, i les autoritats han alertat del risc de circular. En la nit de dijous i divendres s'han desallotjat gairebé un centenar de persones, i s'ha prohibit la circulació en 15 carreteres.Plou sobre mullat i el risc d'inundacions per les fortes pluges associades a la gota freda anirà en augment en les properes hores. La previsió meteorològica, per ara, no convida a l'optimisme: les tempestes continuaran i els ruixats poden agreujar la situació. L'alerta és de nivell màxim a les demarcacions de València i Alacant.

